Писарев всё ближе к отставке: "Химки" проиграли четвёртый матч подряд, уступив "Краснодару" в Кубке России

"Краснодар" на выезде выиграл у подмосковных "Химок" на групповом этапе Кубка России по футболу со счётом 2:0. Судил игру столичный арбитр Антон Фролов.

Оба гола были забиты до перерыва. По разу отличились краснодарцы Вячеслав Литвинов и Ильзат Ахметов.

При этом с середины первого тайма химчане играли в меньшинстве. На 27-й минуте арбитр после просмотра видеозаписи показал прямую красную карточку белорусскому защитнику хозяев Захару Волкову.

Для "Химок" поражение стало четвёртым подряд под руководством Николая Писарева. Ранее команда проиграла в РПЛ грозненскому "Ахмату" (1:3), столичному "Локомотиву" (0:3) и "Сочи" (1:4). По информации СМИ, наставник подмосковного клуба в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Среди кандидатов на его место называют бывшего тренера клуба Сергея Юрана и Спартака Гогниева, ранее работавшего с владикавказской "Аланией".

Отметим, что "Химки" и "Краснодар" выступают в группе А Кубка России. Вместе с ними в квартет попали "Локомотив" и "Пари НН". Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.