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31 августа, 19:57

"Динамо" проиграло "Ростову" в матче Кубка России по футболу

"Ростов" на своём поле со счётом 2:0 переиграл московское "Динамо" на старте группового этапа Кубка России по футболу. Судил игру арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.

Дубль в первом тайме оформил нападающий ростовчан Егор Голенков. Сначала он реализовал пенальти, а затем точно пробил головой после подачи Алексея Миронова со штрафного.

"Ахмат" стартовал в Кубке России с победы над "Оренбургом"

"Ахмат" стартовал в Кубке России с победы над "Оренбургом"

"Ростов" набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С. Команда Валерия Карпина по дополнительным показателям уступает грозненскому "Ахмату", у которого также три балла. У "Оренбурга" и "Динамо" пока нет ни одного очка. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.

Кубок России по футболу

Путь РПЛ. Групповой этап

"Ростов" – "Динамо" — 2:0

Голы: Голенков, с пенальти 23' (1:0), Голенков 43' (2:0)

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ФК "Ростов"

Роман Фейгин

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