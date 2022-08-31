"Динамо" проиграло "Ростову" в матче Кубка России по футболу

Дубль в первом тайме оформил нападающий ростовчан Егор Голенков. Сначала он реализовал пенальти, а затем точно пробил головой после подачи Алексея Миронова со штрафного.

"Ростов" набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С. Команда Валерия Карпина по дополнительным показателям уступает грозненскому "Ахмату", у которого также три балла. У "Оренбурга" и "Динамо" пока нет ни одного очка. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.