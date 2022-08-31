"Ахмат" стартовал в Кубке России с победы над "Оренбургом"
Грозненский "Ахмат" на своём поле со счётом 3:1 переиграл "Оренбург" на старте группового этапа Кубка России по футболу. Встреча состоялась на "Ахмат-арене" в столице Чечни. Судил игру московский арбитр Сергей Чебан.
В составе хозяев по голу забили Кирилл Фольмер, Лечи Садулаев и Владимир Ильин. На 77-й минуте окончательный счёт установил нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой.
Отметим, что "Ахмат" и "Оренбург" выступают в группе С Кубка России. Вместе с ними в этот квартет попали "Ростов" и столичное "Динамо". Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.
Кубок России по футболу.
Путь РПЛ. Групповой этап
"Ахмат" – "Оренбург" — 3:1
Голы: Фольмер 26' (1:0), Садулаев 31' (2:0), Ильин 51' (3:0), Сычевой 77' (3:1)
ФК "Ахмат"