"Ахмат" стартовал в Кубке России с победы над "Оренбургом"

Грозненский "Ахмат" на своём поле со счётом 3:1 переиграл "Оренбург" на старте группового этапа Кубка России по футболу. Встреча состоялась на "Ахмат-арене" в столице Чечни. Судил игру московский арбитр Сергей Чебан.

Отметим, что "Ахмат" и "Оренбург" выступают в группе С Кубка России. Вместе с ними в этот квартет попали "Ростов" и столичное "Динамо". Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.