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31 августа, 17:52

"Спартак" остался позади: "Зенит" выиграл у "Факела" и возглавил группу в Кубке России

Голы Бакаева и Кассьерры принесли "Зениту" победу над "Факелом" в Кубке России

Петербургский "Зенит" на старте группового этапа Кубка России по футболу дома переиграл воронежский "Факел" со счётом 2:0. Встреча состоялась на "Газпром-арене" в Северной столице. Судил игру арбитр из Тулы Алексей Амелин.

Оба гола были забиты в первом тайме. Отличились полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев и колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

Гол 18-летнего дебютанта помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России

Гол 18-летнего дебютанта помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России

"Зенит" набрал три очка и возглавил турнирную таблицу группы B. "Спартак", у которого также три балла, уступает петербургскому клубу по разнице забитых и пропущенных голов. У "Факела" и самарских "Крыльев Советов" пока нет ни одного очка. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.

Кубок России по футболу

Путь РПЛ. Групповой этап

"Зенит" – "Факел" — 2:0

Голы: Бакаев 23' (1:0), Кассьерра 33' (2:0)

Обложка ©

ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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