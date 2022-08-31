"Спартак" остался позади: "Зенит" выиграл у "Факела" и возглавил группу в Кубке России

Петербургский "Зенит" на старте группового этапа Кубка России по футболу дома переиграл воронежский "Факел" со счётом 2:0. Встреча состоялась на "Газпром-арене" в Северной столице. Судил игру арбитр из Тулы Алексей Амелин.

"Зенит" набрал три очка и возглавил турнирную таблицу группы B. "Спартак", у которого также три балла, уступает петербургскому клубу по разнице забитых и пропущенных голов. У "Факела" и самарских "Крыльев Советов" пока нет ни одного очка. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.