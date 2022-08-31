Постпред России в ЮНЕСКО назвал цель "суеты вокруг Одессы"

Идея со срочным включением Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО появилась на Украине не в интересах самого города, а ради очередного антироссийского спектакля. Такое мнение высказал постоянный представитель России при этой организации Александр Кузнецов.

В интервью телеканалу "Россия 24" он напомнил, что Украина 13 лет держала Одессу в предварительным национальном списке, а теперь начала "предпринимать лихорадочные усилия", чтобы включить её в список ЮНЕСКО.

"Возникает и такой вопрос: если Киев так заторопился с этим делом, то почему его западные спонсоры блокируют очередную сессию Комитета всемирного наследия? <…> Все это создаёт впечатление, что суета вокруг Одессы затеяна не ради самого этого прекрасного города, а для постановки ещё одного антироссийского спектакля", — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что за время российской "Операции Z" не был повреждён ни один украинский объект, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению дипломата, это ещё одно свидетельство того, что "речь идёт не о благородном деле защиты наследия, а об очередном пропагандистском трюке".