Десятки тысяч евро в месяц: Зеленского заподозрили в сдаче итальянской виллы россиянам

Виллу президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в городе Форте-дей-Марми, что в итальянской провинции Тоскана, сдавали паре россиян из Лондона. Об том сообщила тосканская газета il Tirreno.

Издание рассказало, что ранее некая россиянка поделилась снимками из сада этой виллы. По данным газеты, местное агентство недвижимости вело переговоры с группой туристов из Кореи, они хотели снять особняк на август за 50–70 тысяч евро. Однако сделка якобы не состоялась, и на место корейцев пришли некие россияне, проживающие в Британии.

После этой публикации с агентством недвижимости связались другие средства информации, и им эту информацию опровергли. Риелторы заверили, что вилла сейчас свободна, хотя летом её действительно снимала некая пара. Газета la Stampa пишет, что владельцы дома потребовали, чтобы агенты не сдавали дом россиянам.