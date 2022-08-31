В Бельгии предложили экономить на освещении скоростных шоссе
В бельгийской Валлонии хотят отключить освещение шоссе для экономии энергии
Отключить освещение скоростных автодорог хотят в бельгийской провинции Валлония. Такую меру для экономии энергии рассматривают местные власти.
"Предложение о приостановке освещения шоссе также будет рассматриваться", — передаёт Le Soir слова главы провинции Элио Ди Рупо.
Кроме этого, как сообщает СМИ, федеральные власти страны рассчитывают на ряд других мер по экономии электричества. Так, например, в госучреждениях в холодное время года снизят температуру до 19 градусов. А с 19 часов до 6 утра планируют отключать освещение федеральных зданий и памятников.
Ранее Лайф писал, что в Европе закрывают крупнейшие заводы из-за санкций против России. Причина — высокие издержки на энергоносители. Одним из таких предприятий стал словацкий Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. Там планируют остановить деятельность уже в сентябре этого года. При этом работу потеряет около 1300 человек.
Агентство "Москва" / Денис Воронин