В Бельгии предложили экономить на освещении скоростных шоссе

Отключить освещение скоростных автодорог хотят в бельгийской провинции Валлония. Такую меру для экономии энергии рассматривают местные власти.

"Предложение о приостановке освещения шоссе также будет рассматриваться", — передаёт Le Soir слова главы провинции Элио Ди Рупо.

Кроме этого, как сообщает СМИ, федеральные власти страны рассчитывают на ряд других мер по экономии электричества. Так, например, в госучреждениях в холодное время года снизят температуру до 19 градусов. А с 19 часов до 6 утра планируют отключать освещение федеральных зданий и памятников.