Литва вручила ноту представителю России из-за слов об анкетировании литовцев

МИД Литвы вручил поверенному в делах России в республике Сергею Рябоконю ноту протеста из-за его высказываний об анкетировании литовских граждан при въезде в РФ. Об этом пишет агентство Delfi со ссылкой на сообщение пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе, признают ли они Крым российским и поддерживают ли военную спецоперацию на Украине. Главный латвийский дипломат считает, что положительно отвечающих на такие вопросы граждан РФ не следует впускать в его страну. В ответ на это временный поверенный РФ Сергей Рябоконь заявил, что литовских граждан на границе тоже можно опрашивать, что они думают о событиях 13 января 1991 года, когда "стреляли в своих же граждан".