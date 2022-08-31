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31 августа, 18:49

Литва вручила ноту представителю России из-за слов об анкетировании литовцев

МИД Литвы вручил поверенному в делах России в республике Сергею Рябоконю ноту протеста из-за его высказываний об анкетировании литовских граждан при въезде в РФ. Об этом пишет агентство Delfi со ссылкой на сообщение пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 года и цинично искажающими исторические факты", — сказано в сообщении.

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Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе, признают ли они Крым российским и поддерживают ли военную спецоперацию на Украине. Главный латвийский дипломат считает, что положительно отвечающих на такие вопросы граждан РФ не следует впускать в его страну. В ответ на это временный поверенный РФ Сергей Рябоконь заявил, что литовских граждан на границе тоже можно опрашивать, что они думают о событиях 13 января 1991 года, когда "стреляли в своих же граждан".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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