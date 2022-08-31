Политолог оценила важность зеркального ответа РФ на санкции Канады

Решение российской стороны запретить въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады было ожидаемым и необходимым. Такое мнение высказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT.

"Мы достаточно давно говорили и говорим о зеркальных ответах, поскольку на постоянной основе регулярно те или иные персоны объявляются невъездными на территории стран, которые не являются нашими партнёрами. Безусловно, каждое такое решение будет отрабатываться", — отметила Ерёмина.

Аналитик выразила мнение, что такого зеркального принципа по отношению к санкциям в свой адрес Россия будет придерживаться и в дальнейшем.