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31 августа, 18:40

Политолог оценила важность зеркального ответа РФ на санкции Канады

Политолог Ерёмина заявила о важности ответа российской стороны на санкции Канады

Решение российской стороны запретить въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады было ожидаемым и необходимым. Такое мнение высказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT.

"Мы достаточно давно говорили и говорим о зеркальных ответах, поскольку на постоянной основе регулярно те или иные персоны объявляются невъездными на территории стран, которые не являются нашими партнёрами. Безусловно, каждое такое решение будет отрабатываться", — отметила Ерёмина.

Аналитик выразила мнение, что такого зеркального принципа по отношению к санкциям в свой адрес Россия будет придерживаться и в дальнейшем.

В Посольстве России напомнили Канаде об одном свойстве санкций

В Посольстве России напомнили Канаде об одном свойстве санкций

Ранее Лайф писал, что МИД РФ внёс в чёрный список 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады. В министерстве отметили, что решение принято в связи со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, "приверженного русофобскому курсу". Напомним, что 23 августа Канада вновь расширила санкции против России, включив в чёрный список 62 физических лица и одну организацию оборонного сектора.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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