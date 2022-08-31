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31 августа, 18:31

Муж пропавшей год назад жительницы Рязани арестован за распространение порнографии

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пропавшей год назад Елены Логуновой

Басманный суд Москвы арестовал мужа пропавшей год назад жительницы Рязанской области Елены Логуновой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию, Александру Логунову предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов.

Под стражей мужчина пробудет до 15 октября, уточнили в инстанции.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

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Ранее Лайф сообщал, что мужа пропавшей год назад Елены Логуновой задержали в Рязани по подозрению в убийстве 26-летней девушки. В день исчезновения супруги он активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны, а уже при задержании мужчина пытался скрыться.

Обложка ©

Елена Логунова. Обложка © Портал "62инфо"

Ирина Фальке

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