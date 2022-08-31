Муж пропавшей год назад жительницы Рязани арестован за распространение порнографии
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пропавшей год назад Елены Логуновой
Басманный суд Москвы арестовал мужа пропавшей год назад жительницы Рязанской области Елены Логуновой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию, Александру Логунову предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов.
Под стражей мужчина пробудет до 15 октября, уточнили в инстанции.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.
Ранее Лайф сообщал, что мужа пропавшей год назад Елены Логуновой задержали в Рязани по подозрению в убийстве 26-летней девушки. В день исчезновения супруги он активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны, а уже при задержании мужчина пытался скрыться.
Елена Логунова. Обложка © Портал "62инфо"