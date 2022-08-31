Муж пропавшей год назад жительницы Рязани арестован за распространение порнографии

Басманный суд Москвы арестовал мужа пропавшей год назад жительницы Рязанской области Елены Логуновой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию, Александру Логунову предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов.

Под стражей мужчина пробудет до 15 октября, уточнили в инстанции.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.