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31 августа, 18:19

Международный аэропорт Алеппо подвергся ракетной атаке

<p>Очевидцы боятся выходить на улицу и стараются снять момент обстрела через окно. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ywnreporter/status/1565035715163000838?s=21&t=kfTOY2rHOtvFuU6XYNNDCw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Moshe Schwarts </a></p>

Очевидцы боятся выходить на улицу и стараются снять момент обстрела через окно. Обложка © Twitter / Moshe Schwarts

Международный аэропорт Алеппо, расположенный в пригороде сирийского города Алеппо, подвергся ракетному удару. По предварительным данным, атака была совершена со стороны Израиля, но официального подтверждения данной информации пока нет. Видео ударов опубликовано в "Твиттере".

Одному из свидетелей удалось заснять вспышку в районе аэропорта. Видео © Twitter / Moshe Schwarts

"ВВС Израиля ударили по международному аэропорту Алеппо около восьми часов вечера, нанеся материальный ущерб аэропорту. О травмах не сообщается", — написал журналист Моше Шварц в "Твиттере", добавив, что речь идёт о попадании четырёх ракет.

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Ранее Лайф сообщал, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому научному центру. Атаке подверглись объекты на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф. В результате были повреждены склады спецоборудования.

Оксана Попова
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