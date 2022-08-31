Международный аэропорт Алеппо подвергся ракетной атаке
Очевидцы боятся выходить на улицу и стараются снять момент обстрела через окно. Обложка © Twitter / Moshe Schwarts
Международный аэропорт Алеппо, расположенный в пригороде сирийского города Алеппо, подвергся ракетному удару. По предварительным данным, атака была совершена со стороны Израиля, но официального подтверждения данной информации пока нет. Видео ударов опубликовано в "Твиттере".
Одному из свидетелей удалось заснять вспышку в районе аэропорта. Видео © Twitter / Moshe Schwarts
"ВВС Израиля ударили по международному аэропорту Алеппо около восьми часов вечера, нанеся материальный ущерб аэропорту. О травмах не сообщается", — написал журналист Моше Шварц в "Твиттере", добавив, что речь идёт о попадании четырёх ракет.
Ранее Лайф сообщал, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому научному центру. Атаке подверглись объекты на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф. В результате были повреждены склады спецоборудования.