Все удары украинских военных по территории Запорожской атомной электростанции согласуются с американскими кураторами. Как заявил переводчик, публицист, блогер Дмитрий Гоблин Пучков, ВСУ не принимают никаких решений самостоятельно. Мнение он высказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, американские кураторы дают определённого рода указания, после которых ВСУ и начинают обстрел по указанным местам. Доказательством этого факта является оружие, найденное на месте обстрелов, которого нет на вооружении Российской армии.

"Да, это всё согласовано с кураторами. Не просто так наши войска эти атомные станции захватывали в первую очередь", — убеждён блогер.

Также он обратил внимание на то, что украинские бойцы пытались вынести с территории станции какие-то документы. Как считает публицист, в материалах были доказательства разработок запчастей для ядерного оружия, но так как не получилось их вынести, ВСУ стали просто стрелять по ЗАЭС, совершенно не вспоминая о последствиях и масштабах чернобыльской аварии.

"Даже если это украинская самодеятельность, то вы своих псов на поводке никак не держите? Тогда Чернобыль, мы же помним, сколько ору было, что всё пошло в Европу и как вы смели, вы — угроза человечеству и прочее. А здесь человечеству угрозы нет, потому что угроза только России. А в России не люди живут. И давайте травить их радиацией. Вот вам наши американские пушки, снаряды, лупите, разносите всё. Пусть русским не достанется ничего", — резюмировал он.