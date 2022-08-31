Дмитрий Гоблин Пучков: Все удары по Запорожской АЭС согласованы с США
Все удары украинских военных по территории Запорожской атомной электростанции согласуются с американскими кураторами. Как заявил переводчик, публицист, блогер Дмитрий Гоблин Пучков, ВСУ не принимают никаких решений самостоятельно. Мнение он высказал в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, американские кураторы дают определённого рода указания, после которых ВСУ и начинают обстрел по указанным местам. Доказательством этого факта является оружие, найденное на месте обстрелов, которого нет на вооружении Российской армии.
"Да, это всё согласовано с кураторами. Не просто так наши войска эти атомные станции захватывали в первую очередь", — убеждён блогер.
Также он обратил внимание на то, что украинские бойцы пытались вынести с территории станции какие-то документы. Как считает публицист, в материалах были доказательства разработок запчастей для ядерного оружия, но так как не получилось их вынести, ВСУ стали просто стрелять по ЗАЭС, совершенно не вспоминая о последствиях и масштабах чернобыльской аварии.
"Даже если это украинская самодеятельность, то вы своих псов на поводке никак не держите? Тогда Чернобыль, мы же помним, сколько ору было, что всё пошло в Европу и как вы смели, вы — угроза человечеству и прочее. А здесь человечеству угрозы нет, потому что угроза только России. А в России не люди живут. И давайте травить их радиацией. Вот вам наши американские пушки, снаряды, лупите, разносите всё. Пусть русским не достанется ничего", — резюмировал он.
Украинские военные всё чаще подвергают обстрелам территорию Запорожской АЭС, возможную катастрофу на которой можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы. Чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе, на территорию ЗАЭС направилась миссия МАГАТЭ. Инспекторам готовы показать места падения снарядов, а также сбитые беспилотники. Украинская сторона, в свою очередь, неоднократно пыталась сорвать визит делегации.
Новости
"Спартак" остался позади: "Зенит" выиграл у "Факела" и возглавил группу в Кубке России
сегодня в 17:52
Глава Евросовета: Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
сегодня в 17:52
Отправили "за решётку": В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих
сегодня в 17:38
ТАСС / Валентин Егоршин