Отправили "за решётку": В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих

Сбежавшую в Магнитогорске обезьяну, которая бросалась на местных жителей, наконец-то поймали. Её нашли сотрудники ППС и отправили в клетку — животное настолько устало от путешествий по городу, что даже не сопротивлялось задержанию.

Сбежавшую в Магнитогорске обезьяну поймали и посадили в клетку. Видео © Telegram / SHOT

Оказалось, что обезьянку зовут Цезарь, вместе с её хозяином животное отправили в полицию. Как сообщает местный новостной паблик, сбежавшего из частного дома зверька обнаружили в посёлке Крылово на улице Комарова, 31.

Обезьяна давно привита и представляет опасность только в случае потасовки с ней, прокомментировал инцидент хозяин Цезаря в беседе с SHOT.