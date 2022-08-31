Отправили "за решётку": В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих
В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих
Сбежавшую в Магнитогорске обезьяну, которая бросалась на местных жителей, наконец-то поймали. Её нашли сотрудники ППС и отправили в клетку — животное настолько устало от путешествий по городу, что даже не сопротивлялось задержанию.
Сбежавшую в Магнитогорске обезьяну поймали и посадили в клетку. Видео © Telegram / SHOT
Оказалось, что обезьянку зовут Цезарь, вместе с её хозяином животное отправили в полицию. Как сообщает местный новостной паблик, сбежавшего из частного дома зверька обнаружили в посёлке Крылово на улице Комарова, 31.
Обезьяна давно привита и представляет опасность только в случае потасовки с ней, прокомментировал инцидент хозяин Цезаря в беседе с SHOT.
Ранее днём жители Магниторска сообщали, что по городу разгуливает обезьяна и кусает всех, кто пытается её поймать. Зверёк успел напасть на нескольких местных жителей, среди которых были дети, а одну из девушек поцарапал так сильно, что ей пришлось обращаться в травмпункт.
Кадр из видео. Telegram / SHOT