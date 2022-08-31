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31 августа, 17:38

Отправили "за решётку": В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих

В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих

Сбежавшую в Магнитогорске обезьяну, которая бросалась на местных жителей, наконец-то поймали. Её нашли сотрудники ППС и отправили в клетку — животное настолько устало от путешествий по городу, что даже не сопротивлялось задержанию.

Сбежавшую в Магнитогорске обезьяну поймали и посадили в клетку. Видео © Telegram / SHOT

Оказалось, что обезьянку зовут Цезарь, вместе с её хозяином животное отправили в полицию. Как сообщает местный новостной паблик, сбежавшего из частного дома зверька обнаружили в посёлке Крылово на улице Комарова, 31.

Обезьяна давно привита и представляет опасность только в случае потасовки с ней, прокомментировал инцидент хозяин Цезаря в беседе с SHOT.

Лев загрыз "гостя", захотевшего пообщаться поближе

Лев загрыз "гостя", захотевшего пообщаться поближе

Ранее днём жители Магниторска сообщали, что по городу разгуливает обезьяна и кусает всех, кто пытается её поймать. Зверёк успел напасть на нескольких местных жителей, среди которых были дети, а одну из девушек поцарапал так сильно, что ей пришлось обращаться в травмпункт.

Обложка ©

Кадр из видео. Telegram / SHOT

Ирина Фальке

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