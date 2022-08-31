Осечка в Нижнем: "Локомотив" проиграл "Пари НН" в Кубке России
Дубль Александрова принёс "Пари НН" победу над "Локомотивом" в Кубке России
Московский "Локомотив" на старте группового этапа Кубка России по футболу проиграл на выезде "Пари НН" со счётом 0:2. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
Дубль оформил 20-летний защитник нижегородцев Виктор Александров. Он дважды отличился после подач Николая Калинского с углового.
Хозяева прервали серию железнодорожников из двух крупных побед подряд. Ранее столичная команда разгромила в РПЛ подмосковные "Химки" (3:0) и "Оренбург" (5:1).
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"Пари НН" набрал три очка и догнал "Краснодар" во главе таблицы группы А. У "Локомотива" и "Химок" пока нет ни одного балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.
Кубок России по футболу
Путь РПЛ. Групповой этап
"Пари НН" – "Локомотив" — 2:0
Голы: Александров 11' (1:0), Александров 61' (2:0)
ФК "Пари НН"