Осечка в Нижнем: "Локомотив" проиграл "Пари НН" в Кубке России

Московский "Локомотив" на старте группового этапа Кубка России по футболу проиграл на выезде "Пари НН" со счётом 0:2. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

"Пари НН" набрал три очка и догнал "Краснодар" во главе таблицы группы А. У "Локомотива" и "Химок" пока нет ни одного балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.