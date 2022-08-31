Далай-лама назвал Горбачёва образцовым государственным деятелем

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV выразил соболезнования родным, близким и сторонникам первого президента СССР Михаила Горбачёва. По его словам, политик был дальновидным человеком и образцовым государственным деятелем.

В письме сказано, что далай-лама глубоко опечален этим трагическим известием. Он подчеркнул, что даже после ухода Горбачёва с поста президента он оставался приверженным делу укрепления мира и примирения.

"Проводившийся по его инициативе Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира позволил нобелевским лауреатам и их соответствующим организациям регулярно собираться, чтобы совместно вырабатывать идеи о том, как сделать мир добрее и безопаснее", — сказано в соболезновании, которое есть в распоряжении РИА "Новости".