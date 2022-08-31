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31 августа, 17:17

Далай-лама назвал Горбачёва образцовым государственным деятелем

<p>Первый президент СССР Михаил Горбачёв и Далай-лама XIV. Обложка © Getty Images / Steve Schapiro</p>

Первый президент СССР Михаил Горбачёв и Далай-лама XIV. Обложка © Getty Images / Steve Schapiro

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV выразил соболезнования родным, близким и сторонникам первого президента СССР Михаила Горбачёва. По его словам, политик был дальновидным человеком и образцовым государственным деятелем.

В письме сказано, что далай-лама глубоко опечален этим трагическим известием. Он подчеркнул, что даже после ухода Горбачёва с поста президента он оставался приверженным делу укрепления мира и примирения.

"Проводившийся по его инициативе Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира позволил нобелевским лауреатам и их соответствующим организациям регулярно собираться, чтобы совместно вырабатывать идеи о том, как сделать мир добрее и безопаснее", — сказано в соболезновании, которое есть в распоряжении РИА "Новости".

Также духовный лидер буддистов признался, что неоднократно встречался с Горбачёвым и поддерживал с ним тесные контакты. Он подчеркнул, что питал огромное уважение к президенту СССР и его усилиям, "способствующим большей открытости и преобразованиям, а также к его противостоянию ядерной войне".

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Оксана Попова

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