Далай-лама назвал Горбачёва образцовым государственным деятелем
Первый президент СССР Михаил Горбачёв и Далай-лама XIV. Обложка © Getty Images / Steve Schapiro
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV выразил соболезнования родным, близким и сторонникам первого президента СССР Михаила Горбачёва. По его словам, политик был дальновидным человеком и образцовым государственным деятелем.
В письме сказано, что далай-лама глубоко опечален этим трагическим известием. Он подчеркнул, что даже после ухода Горбачёва с поста президента он оставался приверженным делу укрепления мира и примирения.
"Проводившийся по его инициативе Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира позволил нобелевским лауреатам и их соответствующим организациям регулярно собираться, чтобы совместно вырабатывать идеи о том, как сделать мир добрее и безопаснее", — сказано в соболезновании, которое есть в распоряжении РИА "Новости".
Также духовный лидер буддистов признался, что неоднократно встречался с Горбачёвым и поддерживал с ним тесные контакты. Он подчеркнул, что питал огромное уважение к президенту СССР и его усилиям, "способствующим большей открытости и преобразованиям, а также к его противостоянию ядерной войне".
Михаил Горбачёв скончался вчера на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.
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