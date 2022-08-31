"В лучших традициях "1984": Бутина предрекла, что россиян в ЕС будут пускать по "демократическому детектору лжи"

Член Комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина прокомментировала решение Евросоюза о выдаче виз "конкретным группам россиян", несмотря на вердикт о полной заморозке упрощённой визовой программы с Россией. По её мнению, теперь, видимо, чтобы попасть в ЕС, "нужно будет присягнуть на верность Европе".

"Очевидно, что, чтобы попасть в ЕС, нужно будет присягнуть в верности Европе и отречься от Родины. Не останавливайтесь: сразу по "демократическому детектору лжи" (у вас же уже есть такой, правда? В лучших традициях "1984") пускайте, чтобы мыслепреступление поймать. Пусть весь мир увидит ваши истинные русофобские морды", — написала она в телеграм-канале.