"В лучших традициях "1984": Бутина предрекла, что россиян в ЕС будут пускать по "демократическому детектору лжи"
Бутина прокомментировала решение ЕС о выдаче виз "конкретным группам россиян"
Член Комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина прокомментировала решение Евросоюза о выдаче виз "конкретным группам россиян", несмотря на вердикт о полной заморозке упрощённой визовой программы с Россией. По её мнению, теперь, видимо, чтобы попасть в ЕС, "нужно будет присягнуть на верность Европе".
"Очевидно, что, чтобы попасть в ЕС, нужно будет присягнуть в верности Европе и отречься от Родины. Не останавливайтесь: сразу по "демократическому детектору лжи" (у вас же уже есть такой, правда? В лучших традициях "1984") пускайте, чтобы мыслепреступление поймать. Пусть весь мир увидит ваши истинные русофобские морды", — написала она в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".
ТАСС / Антон Новодережкин