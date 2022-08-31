В Москве потребовали проверить бар "Рок-н-ролл", который показал проукраинский ролик

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в МВД Москвы с просьбой провести в столичном баре "Рок-н-ролл" проверку. С такой инициативой он выступил после публикации телеграм-канала SHOT, который рассказал, что на экранах заведения показали видео украинского канала "Эспрессо TV" о "плохих русских" с военными и флагами Украины.

Проукраинский ролик телеканала "Эспрессо TV", который показали посетителям московского бара "Рок-н-ролл". Видео © Telegram / SHOT

"Учитывая количество находившихся в баре людей в момент трансляции данного видеоролика, нахождение бара в непосредственной близости от здания ФСБ России, считаем, что в действиях неустановленных лиц содержатся публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ", — говорится в тексте документа, который публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, менеджер заведения заявил, что его на момент трансляции ролика в баре не было. Он также назвал инцидент "случайностью" и подчеркнул, что на показ видео "согласия никто не давал".