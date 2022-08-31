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31 августа, 16:19

Марочко: Молодёжь является главной целью для психологических операций спецслужб

<p>Подполковник Андрей Марочко выступает на марафоне "Знание". Обложка © <a href="https://www.znanierussia.ru/news/voennyj-ekspert-podpolkovnik-andrej-marochko-na-prosvetitelskom-marafone-znanie-molodoe-pokolenie-glavnaya-cel-dlya-psihologicheskih-operacij-specsluzhb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российское общество "Знание"</a></p>

Подполковник Андрей Марочко выступает на марафоне "Знание". Обложка © Российское общество "Знание"

Молодое поколение является главной целью для центров психологических операций, которые орудуют на всех площадках в Сети. Об этом на просветительском марафоне "Знание" рассказал военный эксперт подполковник Андрей Марочко.

"Информационно-психологические операции проводятся абсолютно на всех площадках: это и социальные сети, это и телефон, и печатные СМИ. <...> Вы, молодое поколение, являетесь главной целью для центров психологических операций", — сказал он.

По словам Марочко, молодые люди всегда были "диссидентами", ведь у них играют гормоны, они считают, что взрослые и что самостоятельно принимают решения. Однако на самом деле у молодёжи только формируется сознание, понимание происходящего в мире, отметил подполковник. При этом в инфополе сейчас активно действуют западные спецслужбы, которые вкладывают в умы людей идеи, деструктивно влияющие на общество.

"В конечном итоге это привело к толерантному сообществу, появлению понятий "родитель № 1" и "родитель № 2". Всё это делается для того, чтобы развалить общество", — уточнил Марочко.

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Григорий Воронцов

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