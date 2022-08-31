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31 августа, 16:09

Вирусолог рассказал, стоит ли доверять экспресс-тестам на ковид

Вирусолог Аграновский: Надёжнее сделать обычный ПЦР-тест на ковид, чем экспресс-вариант

Самый надёжный способ узнать, болеет ли человек коронавирусом, — сдать ПЦР-тест в медицинском учреждении. Экспресс-тест не всегда является достоверным показателем. Об этом "Тульской службе новостей" рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

"Я не сильно уверен, что экспресс-тест — это хорошая идея. Если есть сомнения в его достоверности, лучше попросить повторно сделать ПЦР-тест или же провести обследование в другом учреждении", — сказал он.

При этом Аграновский отметил, что подтверждённый диагноз коронавируса мало что меняет в современных реалиях. По его словам, уточнение наличия болезни нужно лишь для того, чтобы обезопасить людей вокруг себя от заражения.

"Сейчас все меры с "омикроном" носят лишь профилактический характер. В основном это вакцинация "Спутником V", которая поможет перенести коронавирус в лёгкой форме", добавил врач.

В любом случае вирусолог посоветовал отнестись к болезни ответственно, несмотря на результат тестирования на коронавирус. Он призвал до выздоровления перестать ездить в общественном транспорте, не ходить на работу и носить маску.

В России за сутки зарегистрировали 46 321 случай коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 46 321 случай коронавируса

Ранее Лайф рассказывал, что иммунолог заявил о появлении "природной вакцины" от ковида. По его словам, новые сублинии штамма коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5 можно назвать природной вакциной из-за того, что вызванная ими болезнь протекает чаще всего бессимптомно, создавая при этом иммунитет.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Григорий Воронцов
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