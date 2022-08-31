Миллер: Siemens из-за санкций не может ремонтировать агрегаты для "Северного потока"

Компания Siemens не имеет возможности обеспечивать регулярный капитальный ремонт агрегатов для "Северного потока", так как ей негде проводить эти работы. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия-1".

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — подчеркнул он.

Он объяснил, что на данный момент из-за санкций компрессорная станция "Портовая" загружена на 20%. По его словам, оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что "сами в них запутались" и попали в собственную ловушку.