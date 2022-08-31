Миллер: Siemens из-за санкций не может ремонтировать агрегаты для "Северного потока"
Компания Siemens не имеет возможности обеспечивать регулярный капитальный ремонт агрегатов для "Северного потока", так как ей негде проводить эти работы. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия-1".
"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — подчеркнул он.
Он объяснил, что на данный момент из-за санкций компрессорная станция "Портовая" загружена на 20%. По его словам, оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что "сами в них запутались" и попали в собственную ловушку.
Как рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — была остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Приём газа Германией по этому маршруту остановился полностью. Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
ТАСС / АР / Bernd Thissen