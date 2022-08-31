В профсоюзе учителей недовольны запретом на телефоны во время уроков
Запрет на использование мобильных телефонов на уроках должен приниматься на уровне каждого образовательного учреждения. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказал член совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.
"Если родители, учителя и дети в качестве участников образовательного процесса решат, что в их школе это необходимо, то это будет. Для этого необходимо будет внести изменения либо в устав, либо в какой-то отдельный локальный акт, либо в правила внутреннего распорядка", — пояснил он.
Более того Луховицкий убеждён, что школьникам мешают учиться не смартфоны, а "общая обстановка" в образовательном учреждении. По его мнению, "хорошей школе мобильный телефон не мешает".
Педагог напомнил о том, что ранее введение подобных запретов в отдельных школах оспаривалось и доходило вплоть до прокурорских проверок по жалобам родителей. Тогда прокуратура заявляла, что лишать мобильных телефонов детей — это незаконно, резюмировал Луховицкий.
Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами.
Новости
Зеленский потребовал от ЕС запретить вещание российских телеканалов
сегодня в 15:44
Россиянам показали, как сделать канцелярский букет для учителя к 1 Сентября
сегодня в 15:43
"Закрой окно — спаси ребёнка!": Петербургские единороссы призвали горожан обезопасить детей от случайного падения
сегодня в 15:41
Shutterstock