В профсоюзе учителей недовольны запретом на телефоны во время уроков

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках должен приниматься на уровне каждого образовательного учреждения. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказал член совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

"Если родители, учителя и дети в качестве участников образовательного процесса решат, что в их школе это необходимо, то это будет. Для этого необходимо будет внести изменения либо в устав, либо в какой-то отдельный локальный акт, либо в правила внутреннего распорядка", — пояснил он.

Более того Луховицкий убеждён, что школьникам мешают учиться не смартфоны, а "общая обстановка" в образовательном учреждении. По его мнению, "хорошей школе мобильный телефон не мешает".

Педагог напомнил о том, что ранее введение подобных запретов в отдельных школах оспаривалось и доходило вплоть до прокурорских проверок по жалобам родителей. Тогда прокуратура заявляла, что лишать мобильных телефонов детей — это незаконно, резюмировал Луховицкий.