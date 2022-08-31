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31 августа, 15:41

"Закрой окно — спаси ребёнка!": Петербургские единороссы призвали горожан обезопасить детей от случайного падения

Этим летом в Санкт-Петербурге участились случаи падения детей из окон. Открывая их настежь, горожане забывают, что москитные сетки не способны выдержать вес ребёнка. Нередко это приводит к трагическим последствиям.

Власти города бьют тревогу — статистика показывает, что с начала 2022 года уже десять малышей, оставшись без внимания родителей, упали с высоты. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, тенденция в сравнении с 2021 годом неутешительная.

Акция "Закрой окно — спаси ребёнка!" Видео © Петербургское отделение "Единой России"

Региональное отделение "Единой России" запустило информационную акцию "Закрой окно — спаси ребёнка!". Активисты партии напомнят горожанам о простых, но важных правилах безопасности и расскажут, как защитить детей от несчастного случая.

"Мы хотим напомнить, что ответственность за такие происшествия всегда лежит на самих родителях — именно им нужно быть внимательнее, предпринимать меры, которые обезопасят детей", — рассказали Лайфу в региональном отделении партии.

Родителям напомнили о правилах безопасности детей при открытых окнах

Родителям напомнили о правилах безопасности детей при открытых окнах

Ранее Лайф писал, что в Челябинске 16-летняя школьница спасла выпавшую из окна дома двухлетнюю девочку. Девушка вовремя подставила руки и смягчила своим телом удар от падения малышки.

Обложка ©

unsplash.com / Taylor Wilcox

Алексей Берковиц

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