"Закрой окно — спаси ребёнка!": Петербургские единороссы призвали горожан обезопасить детей от случайного падения

Этим летом в Санкт-Петербурге участились случаи падения детей из окон. Открывая их настежь, горожане забывают, что москитные сетки не способны выдержать вес ребёнка. Нередко это приводит к трагическим последствиям.

Власти города бьют тревогу — статистика показывает, что с начала 2022 года уже десять малышей, оставшись без внимания родителей, упали с высоты. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, тенденция в сравнении с 2021 годом неутешительная.

Акция "Закрой окно — спаси ребёнка!" Видео © Петербургское отделение "Единой России"

Региональное отделение "Единой России" запустило информационную акцию "Закрой окно — спаси ребёнка!". Активисты партии напомнят горожанам о простых, но важных правилах безопасности и расскажут, как защитить детей от несчастного случая.

"Мы хотим напомнить, что ответственность за такие происшествия всегда лежит на самих родителях — именно им нужно быть внимательнее, предпринимать меры, которые обезопасят детей", — рассказали Лайфу в региональном отделении партии.