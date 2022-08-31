Госдума с 1 сентября вновь вводит масочный режим для сотрудников аппарата
В Государственной думе вновь вводятся ограничения для сотрудников аппарата из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"С 1 сентября сотрудники аппарата Госдумы будут обязаны носить маски", — сказал он и добавил, что также нужно будет соблюдать социальную дистанцию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Еврейской автономной области вновь вводится масочный режим. Двумя постановлениями губернатора в регионе возобновляются ограничения по коронавирусу, действовавшие до 14 июня этого года.