Госдума с 1 сентября вновь вводит масочный режим для сотрудников аппарата

В Государственной думе вновь вводятся ограничения для сотрудников аппарата из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"С 1 сентября сотрудники аппарата Госдумы будут обязаны носить маски", — сказал он и добавил, что также нужно будет соблюдать социальную дистанцию.