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31 августа, 15:35

Госдума с 1 сентября вновь вводит масочный режим для сотрудников аппарата

В Государственной думе вновь вводятся ограничения для сотрудников аппарата из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"С 1 сентября сотрудники аппарата Госдумы будут обязаны носить маски", — сказал он и добавил, что также нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Еврейской автономной области вновь вводится масочный режим. Двумя постановлениями губернатора в регионе возобновляются ограничения по коронавирусу, действовавшие до 14 июня этого года.

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Официальный сайт Государственной думы

Оксана Попова

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