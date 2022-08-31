Лавров уличил Запад в желании использовать имя Горбачёва в геополитических целях

Президента СССР Михаила Горбачёва очень волновала судьба Крыма после распада Советского Союза, но в тот момент никто не думал о судьбе полуострова, который является "русским по всем законам справедливости". Об этом на просветительском марафоне "Знание" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров — об ушедшем из жизни Михаиле Горбачёве и о реакции Запада на его смерть. Видео © Российское общество "Знание"

Лавров напомнил о прошедшем международном саммите "Крымская платформа", где киевские власти "истерично" заявляли, что заберут Крым у России "любыми средствами". В связи с этим он упомянул недавнее интервью Горбачёва, в котором тот высказывал мнение по поводу полуострова и самой Украины в целом.

"Он сказал, что он русский, а жена его была украинкой. Говорил, что для него нет разницы никакой. Говорил, что украинские земли, особенно Восточная Украина, всегда были русскими. И только в рамках СССР Украина получила элементы государственности", — сказал Лавров.

Когда произошёл распад Советского Союза, Горбачёв признался, что в тот момент никто даже и не подумал о Крыме, который "является русским, исторически по всем законам справедливости", продолжил Лавров.

"Когда воспевающие вклад Михаила Сергеевича в мировую политику западные деятели игнорируют вот эти его высказывания, которые по большому счёту идут в русле того же анализа, который дан в статьях президента Путина, это очевидные двойные стандарты и явное желание использовать имя этого человека, даже когда его не стало, в своих геополитических целях", — подчеркнул глава МИД.