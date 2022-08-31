АТОР: Сроки получения россиянами шенгенских виз могут увеличиться до полугода

Из-за приостановки Евросоюзом действия соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ, сроки получения россиянами шенгенских виз могут увеличиться до полугода. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до шести месяцев", — уточнили в пресс-службе АТОР.

Также будет сокращено количество заявок на оформление долгосрочных и многократных шенгенов для россиян. В ассоциации не исключили вариант, что их и вовсе отменят. Таким образом, классической визой в ЕС для граждан РФ станет однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки.