Россияне стали массово искать репетиторов по китайскому языку
Спрос на репетиторов по китайскому языку в Санкт-Петербурге вырос на 150%
В России зафиксирован резкий рост спроса на репетиторов по китайскому языку. В частности, в Санкт-Петербурге востребованность подобных специалистов выросла в полтора раза, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на данные портала "Авито услуги".
Так, популярность преподавателей китайского языка в целом увеличилась на 114%, а в Санкт-Петербурге — на 150%. Средняя стоимость урока составила 950 рублей. При этом объявлений от репетиторов по восточному языку на ресурсе стало больше на 38%.
В России в целом растёт количество предложений от частных преподавателей по иностранным языкам. Так, в августе это значение выросло на 30%. Кроме китайского россияне стали интересоваться арабским языком, спрос на который подскочил на 112%, корейским — на 98% и японским — на 85%.
Ранее Лайф рассказал, что жителям России запретили регистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL. Проблемы у россиян возникают во время регистрации аккаунта. При попытке сделать это появляется уведомление: "В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос".
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