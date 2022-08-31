Россияне стали массово искать репетиторов по китайскому языку

В России зафиксирован резкий рост спроса на репетиторов по китайскому языку. В частности, в Санкт-Петербурге востребованность подобных специалистов выросла в полтора раза, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на данные портала "Авито услуги".

Так, популярность преподавателей китайского языка в целом увеличилась на 114%, а в Санкт-Петербурге — на 150%. Средняя стоимость урока составила 950 рублей. При этом объявлений от репетиторов по восточному языку на ресурсе стало больше на 38%.

В России в целом растёт количество предложений от частных преподавателей по иностранным языкам. Так, в августе это значение выросло на 30%. Кроме китайского россияне стали интересоваться арабским языком, спрос на который подскочил на 112%, корейским — на 98% и японским — на 85%.