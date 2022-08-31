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31 августа, 15:08

В Испании из-за града погибла годовалая девочка

В Испании годовалая девочка погибла после сильного града, который прошёл 30 августа в Каталонии. Об этом сообщает Daily Mail.

"Она была доставлена ​​в больницу имени Хосепа Труэта в Жироне во вторник днём, но скончалась рано утром в среду в результате тяжёлой травмы головы", — говорится в публикации.

В результате града пострадало ещё 29 жителей города Ла-Бисбаль-д'Эмпорда. Они получили травмы головы и порезы ото льда. Некоторым также диагностировали переломы костей.

  • Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / Roser_alberti
    Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / Roser_alberti
  • Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / Roser_alberti
    Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / Roser_alberti
  • Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / elisabetdon
    Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / elisabetdon
  • Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / elisabetdon
    Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / elisabetdon

Град, выпавший в Испании. Фото © Twitter / Roser_alberti

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Обложка ©

Twitter / Roser_alberti

Светлана Оперук

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