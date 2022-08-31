В Испании из-за града погибла годовалая девочка

В Испании годовалая девочка погибла после сильного града, который прошёл 30 августа в Каталонии. Об этом сообщает Daily Mail.

"Она была доставлена ​​в больницу имени Хосепа Труэта в Жироне во вторник днём, но скончалась рано утром в среду в результате тяжёлой травмы головы", — говорится в публикации.

В результате града пострадало ещё 29 жителей города Ла-Бисбаль-д'Эмпорда. Они получили травмы головы и порезы ото льда. Некоторым также диагностировали переломы костей.









Ледяные камни размером с теннисный мяч также повредили множество автомобилей и здания. По оценкам местных метеорологов, прошедшие осадки, которые продлились 15 минут, стали самыми масштабными за последние 20 лет.