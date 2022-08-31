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31 августа, 15:00

В Брянской области в 15 приграничных школах ввели дистанционное обучение

Пятнадцать школ в шести приграничных районах Брянской области с 1 сентября начнут учебный год дистанционно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, глав муниципальных образований, чьи населённые пункты находятся в приграничной зоне.

"В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в пятнадцати школах шести муниципальных образованиях вводится дистанционное обучение", — написал Богомаз в телеграм-канале, приложив ссылку на полный список образовательных учреждений.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения безопасности учащихся и работников школ.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Брянской области подросток получил срок за ложь о терактах. По данным следствия, фигурант, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ и другие адреса более 30 писем с сообщением о терактах, причём действовал он в разных регионах.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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