В Брянской области в 15 приграничных школах ввели дистанционное обучение

Пятнадцать школ в шести приграничных районах Брянской области с 1 сентября начнут учебный год дистанционно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, глав муниципальных образований, чьи населённые пункты находятся в приграничной зоне.

"В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в пятнадцати школах шести муниципальных образованиях вводится дистанционное обучение", — написал Богомаз в телеграм-канале, приложив ссылку на полный список образовательных учреждений.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения безопасности учащихся и работников школ.