Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Горбачёва
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
"С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачёва, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внёс большой личный вклад в разрядку международной напряжённости и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия", — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, Горбачёв искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости.
О том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.
Wikipedia / veni markovski