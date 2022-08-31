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31 августа, 14:56

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Горбачёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

"С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачёва, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внёс большой личный вклад в разрядку международной напряжённости и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Горбачёв искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

О том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.

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Wikipedia / veni markovski

Артур Лапсаков

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