Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Горбачёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

"С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачёва, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внёс большой личный вклад в разрядку международной напряжённости и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия", — сказал Лукашенко.