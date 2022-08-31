Путину доложили, что пожар в Рязанской области локализуют в течение суток

Очаг лесного пожара в Рязанской области, который разгорелся во вторник, будет локализован в течение суток. Об этом президенту страны Владимиру Путину на совещании доложил вице-премьер страны Дмитрий Григоренко.

"Пожар в целом локализован, но вчера поднялся сильный ветер — порядка 17–20 метров в секунду, у нас один из очагов загорелся, очаг полностью контролируется. Все усилия сосредоточены на локализации этого очага, и работа направлена на борьбу с последствиями пожаров на оставшейся территории", — сказал он и добавил, что пожар полностью потушат в течение суток.

Как сообщил врио губернатора региона Павел Малков, обстановка в области полностью контролируется и угрозы населению нет. По его словам, в последние дни горела та же территория, что и в 2010 году. Но тогда пострадало 18 населённых пунктов и погибло восемь человек. Что касается текущего года, то разрушений и пострадавших от лесных пожаров нет, несмотря на неблагоприятные погодные условия.