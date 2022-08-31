Похороны и прощание с Горбачёвым состоятся 3 сентября

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь политика Ирину. Она отметила, что похороны пройдут в тот же день.

"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", — сообщила дочь Горбачёва.

При этом Ирина не уточнила, будут ли организованы госпохороны первого президента СССР.