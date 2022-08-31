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31 августа, 14:47

Похороны и прощание с Горбачёвым состоятся 3 сентября

"Интерфакс": Прощание с Горбачёвым состоится 3 сентября в Доме союзов

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь политика Ирину. Она отметила, что похороны пройдут в тот же день.

"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", — сообщила дочь Горбачёва.

При этом Ирина не уточнила, будут ли организованы госпохороны первого президента СССР.

Кремль обещал сообщить, сможет ли Путин присутствовать на прощании с Горбачёвым

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Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Пока решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.

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ТАСС / Imago images / Photothek

Ирина Фальке

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