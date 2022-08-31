Похороны и прощание с Горбачёвым состоятся 3 сентября
"Интерфакс": Прощание с Горбачёвым состоится 3 сентября в Доме союзов
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь политика Ирину. Она отметила, что похороны пройдут в тот же день.
"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", — сообщила дочь Горбачёва.
При этом Ирина не уточнила, будут ли организованы госпохороны первого президента СССР.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Пока решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.
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ТАСС / Imago images / Photothek