Большинство петербуржцев поддерживают ношение единой школьной формы
Большинство жителей Санкт-Петербурга выступили за введение единой школьной формы. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на совместное с проектом "Единая карта петербуржца" исследование.
Согласно результатам опроса, за введение школьной формы выступили 63% петербуржцев. По мнению 14% опрошенных, единая школьная форма необходима лишь в некоторых учебных заведениях, а 17% жителей Санкт-Петербурга считают, что форма не нужна вовсе. 6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
При этом почти половина (47%) петербуржцев выступили за то, чтобы в каждой школе была своя форма, а 32% опрошенных считают, что одежда должна быть единой для всех учеников.
Ранее Лайф писал, что большинство родителей поддерживают единую форму одежды в школах. Исследование показало, что школьная форма пользуется симпатией среди всех поколений. Большинство россиян признались, что рады тому, что школьники ходят на занятия в такой одежде. Они убеждены в том, что она способствует дисциплине учеников и помогает им настроиться на учебный лад.
ТАСС / Евгений Епанчинцев