Большинство петербуржцев поддерживают ношение единой школьной формы

Большинство жителей Санкт-Петербурга выступили за введение единой школьной формы. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на совместное с проектом "Единая карта петербуржца" исследование.

Согласно результатам опроса, за введение школьной формы выступили 63% петербуржцев. По мнению 14% опрошенных, единая школьная форма необходима лишь в некоторых учебных заведениях, а 17% жителей Санкт-Петербурга считают, что форма не нужна вовсе. 6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом почти половина (47%) петербуржцев выступили за то, чтобы в каждой школе была своя форма, а 32% опрошенных считают, что одежда должна быть единой для всех учеников.