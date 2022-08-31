Кравцов: Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку
Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал он.
Также Кравцов напомнил о том, что 1 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях откроется 1183 детских сада, 1376 школ и 203 колледжа. Все образовательные учреждения полностью обеспечены учебниками, а там, где необходимо, проведены ремонтные работы.
Напомним, в новом учебном году — с 1 сентября — школы Луганской и Донецкой народных республик перейдут на российские образовательные стандарты. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
LIFE / Владимир Суворов