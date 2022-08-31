Кравцов: Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку

Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал он.

Также Кравцов напомнил о том, что 1 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях откроется 1183 детских сада, 1376 школ и 203 колледжа. Все образовательные учреждения полностью обеспечены учебниками, а там, где необходимо, проведены ремонтные работы.