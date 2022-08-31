Лавров: Россия переживает эпоху, когда полагаться может только на себя

В настоящий момент Россия переживает такую эпоху, когда может полагаться только на себя. Об этом на просветительском марафоне "Знание" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эпоха, которую мы сейчас переживаем, а это именно эпоха, длительный исторический период, когда нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя", — сказал министр.

По его словам, реакция Запада на реализацию целей спецоперации на Украине отчётливо демонстрирует, что задачи стран ЕС были изначально глобального характера и нацелены на ослабление России. Как отмечают некоторые зарубежные политологи, лидеры этих государств хотели расчленить страну, подчеркнул глава МИД. Но Москва хорошо знает недоговороспособность Запада. Лавров также отметил, что западные обещания не расширять НАТО на восток и следовать принципам неделимости безопасности "ушли в мусорную яму".

"Мы будем продвигать свою повестку, которая основывается на принципах Устава ООН, уважения суверенного равенства государств, оно попирается американцами, их европейскими и прочими союзниками", — заявил министр иностранных дел.

По его словам, 80% жителей планеты представляют собой страны, которые не стали присоединяться к санкциям США и их партнёров. И это несмотря на огромное давление, оказываемое на правительства этих государств с требованием поддержать русофобскую политику и рестрикции против РФ. Таким образом, подчеркнул Лавров, на стороне России не только Устав ООН, но и большая группа стран.

Ранее сообщалось, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян". И это несмотря на решение о полной заморозке упрощённой визовой программы с Россией.