В Госдуме призвали к жёсткому зеркальному ответу после решения ЕС по визам для россиян
Депутат Морозов призвал ввести ответные меры после решения ЕС по визам для россиян
Москва должна вводить аналогичные ограничения для граждан европейских стран, которые принимают безапелляционные решения в отношении россиян. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.
"Как голосовали — так и отвечайте. Совершенно понятно, что в отношении таких стран, как Прибалтика, Польша, Финляндия, которые даже до этого голосования сказали о разрыве визовых отношений с Россией, нужно отвечать максимально жёстко", — сказал парламентарий.
По мнению Морозова, для финнов, поляков и жителей Прибалтики РФ может ввести индивидуальные разрешения по таким гуманитарным вопросам, как лечение, похороны и прочие. В отношении же остальных европейцев Москва должна действовать зеркально.
"Для тех стран, которые в одностороннем порядке ввели такой запрет, — например, Польша и Прибалтика, — тут даже думать нечего. Мы разве будем принимать [туристов] с распростёртыми объятиями, в то время когда наши граждане не могут проехать? А финны будут по воскресеньям водку пить ездить? Я думаю, что нужно вводить жёсткий зеркальный ответ", — резюмировал собеседник Лайфа.
Напомним, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС страны-союзники не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ всё же будет расторгнуто. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, для этого среди представителей Евросоюза набралось достаточное количество голосов.
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