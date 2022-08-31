В Госдуме призвали к жёсткому зеркальному ответу после решения ЕС по визам для россиян

Москва должна вводить аналогичные ограничения для граждан европейских стран, которые принимают безапелляционные решения в отношении россиян. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Как голосовали — так и отвечайте. Совершенно понятно, что в отношении таких стран, как Прибалтика, Польша, Финляндия, которые даже до этого голосования сказали о разрыве визовых отношений с Россией, нужно отвечать максимально жёстко", — сказал парламентарий.

По мнению Морозова, для финнов, поляков и жителей Прибалтики РФ может ввести индивидуальные разрешения по таким гуманитарным вопросам, как лечение, похороны и прочие. В отношении же остальных европейцев Москва должна действовать зеркально.

"Для тех стран, которые в одностороннем порядке ввели такой запрет, — например, Польша и Прибалтика, — тут даже думать нечего. Мы разве будем принимать [туристов] с распростёртыми объятиями, в то время когда наши граждане не могут проехать? А финны будут по воскресеньям водку пить ездить? Я думаю, что нужно вводить жёсткий зеркальный ответ", — резюмировал собеседник Лайфа.