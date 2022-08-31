Москва добавила в стоп-лист 50 канадских военачальников и одного гей-активиста

Российский МИД, основываясь на принципе взаимности, объявил персонами нон грата 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады. Список этих лиц опубликован в среду на сайте ведомства. В министерстве отметили, что решение принято в связи со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, "приверженного русофобскому курсу".