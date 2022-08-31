Москва добавила в стоп-лист 50 канадских военачальников и одного гей-активиста
МИД РФ внёс в чёрный список 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады
Российский МИД, основываясь на принципе взаимности, объявил персонами нон грата 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады. Список этих лиц опубликован в среду на сайте ведомства. В министерстве отметили, что решение принято в связи со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, "приверженного русофобскому курсу".
В санкционном списке оказались, в том числе, заместитель командующего ВВС Канады Колин Кейвер, замкомандующего сухопутными войсками Конрад Миалковски, командующий тихоокеанским флотом ВМС Канады Критсофер Робинсон, бывший генсек канадского отделения Amnesty International Алекс Неве, исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон и даже гей-активист Адам Живо.
Напомним, что 23 августа Канада вновь расширила санкции против России, включив в чёрный список 62 физических лица и одну организацию оборонного сектора.