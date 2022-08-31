НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 августа, 15:40

МО РФ: ООН и мировое сообщество должны принять меры для прекращения Киевом обстрелов школ

ООН и международное сообщество обязаны принять меры для того, чтобы Украина перестала обстреливать школы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Требуем от Организации Объединённых Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооружённых сил и других военизированных формирований Украины", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Киев продолжает намеренно обстреливать социально значимые объекты, в том числе школы, больницы и детские сады, расположенные на территории Донбасса и освобождённых территориях. При этом российская сторона реализует комплекс мероприятий по защите учебных заведений от любых угроз. В частности, Минобороны РФ опубликовало и направило в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022-го школ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Больше ста боевиков иностранного легиона и формирования "Кракен" уничтожено в ДНР

Больше ста боевиков иностранного легиона и формирования "Кракен" уничтожено в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что боевики нацбатальона "Кракен" сделали опорный пункт в школе Троицкого в Харьковской области. Украинские военные устроили артиллерийские посты во дворах жилых домов Барвенкова, населённого пункта, который тоже находится в Харьковской области.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров