Зеленский потребовал от ЕС запретить вещание российских телеканалов

Украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза запретить на своей территории вещание всех российских телеканалов. Об этом он заявил, выступая в рамках конференции "Форум-2000", который проходит в Праге.

"Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС", — заявил Зеленский.

В ходе обращения президент Украины также в очередной раз призвал европейские страны закрыть въезд для россиян и заблокировать российскую банковскую систему.