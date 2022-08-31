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31 августа, 15:44

Зеленский потребовал от ЕС запретить вещание российских телеканалов

Украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза запретить на своей территории вещание всех российских телеканалов. Об этом он заявил, выступая в рамках конференции "Форум-2000", который проходит в Праге.

"Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС", — заявил Зеленский.

В ходе обращения президент Украины также в очередной раз призвал европейские страны закрыть въезд для россиян и заблокировать российскую банковскую систему.

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Ранее американский политолог заявила, что, для того чтобы сохранить Украину как независимое государство, Владимир Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией.

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Сайт президента Украины

Ирина Фальке

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