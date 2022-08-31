Россиянам показали, как сделать канцелярский букет для учителя к 1 Сентября
Художественный руководитель Дома культуры и творчества Курортного района Санкт-Петербурга Таисия Паньтюхова рассказала, как своими руками собрать красивый канцелярский букет для учителей к 1 Сентября. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Россиянам показали, как сделать канцелярский букет для учителя к 1 Сентября © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Понадобится коробка для цветов, если такой нет, то можно использовать упаковочную бумагу. Также нам понадобится квадратик пенопласта, мы вырезаем его таким образом, чтобы он помещался в коробочку и уходил глубже. Далее нам потребуются шпажки", — сказала она.
Так, канцелярские принадлежности следует прикрепить к шпажкам с помощью скотча, уточнила Таисия. Также можно украшать букет сладостями и чайными пакетиками. А вот чтобы сделать тюльпаны, понадобится гофрированная бумага.
"Примерно посередине листок гофрированной бумаги надо перекрутить, чтобы получился бантик. Далее его надо сложить вдвое. Получаются лепестки тюльпана", — объяснила дизайнер.
После этого внутрь бумажного тюльпана можно поместить конфету и закрепить всё скотчем у основания цветка.
Ранее депутат Бессараб призвала дарить учителям на 1 Сентября один букет от всего класса. Более того, в некоторых южных регионах композицию на День знаний можно собирать из цветов, выращенных на собственном участке, добавил он.
Новости
"Закрой окно — спаси ребёнка!": Петербургские единороссы призвали горожан обезопасить детей от случайного падения
сегодня в 15:41
МО РФ: ООН и мировое сообщество должны принять меры для прекращения Киевом обстрелов школ
сегодня в 15:40
Госдума с 1 сентября вновь вводит масочный режим для сотрудников аппарата
сегодня в 15:35