Белый дом анонсировал новые военные поставки Украине
Соединённые Штаты Америки анонсировали новые военные поставки Украине. По словам координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Белый дом объявит об очередном пакете помощи в ближайшее время.
"Мы продолжим делать это, и в предстоящие дни будут объявления о дальнейшей помощи на цели обеспечения безопасности", — сказал он на брифинге, не приведя подробностей.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Данный пакет поддержки является крупнейшим в истории Соединённых Штатов Америки. Средства "позволят Киеву приобрести системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотникам и радары для долгосрочной обороны".
Shutterstock