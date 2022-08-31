Автозаводцы продолжают падение: ЦСКА выиграл в Кубке России у "Торпедо" и догнал в таблице "Урал"
Голы Ермакова и Гайча принесли ЦСКА победу над "Торпедо" в Кубке России
ЦСКА победил "Торпедо" в московском дерби на старте группового этапа Кубка России по футболу со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов.
Армейцы отличились по разу в каждом из таймов. Отметить нужно 19-летнего полузащитника команды Никиту Ермакова и аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Торпедовцы продолжили безвыигрышную серию со старта сезона. Ранее в семи турах РПЛ чёрно-белые набрали лишь одно очко, сыграв вничью и шесть раз уступив.
ЦСКА набрал три очка и догнал екатеринбургский "Урал" во главе таблицы группы D. У "Торпедо" и "Сочи" пока нет ни одного балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.
Кубок России по футболу
Путь РПЛ. Групповой этап
"Торпедо" – ЦСКА — 0:2
Голы: Ермаков 14' (0:1), Гайч 68' (0:2)
ПФК ЦСКА