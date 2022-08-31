Автозаводцы продолжают падение: ЦСКА выиграл в Кубке России у "Торпедо" и догнал в таблице "Урал"

ЦСКА победил "Торпедо" в московском дерби на старте группового этапа Кубка России по футболу со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов.

Армейцы отличились по разу в каждом из таймов. Отметить нужно 19-летнего полузащитника команды Никиту Ермакова и аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

Торпедовцы продолжили безвыигрышную серию со старта сезона. Ранее в семи турах РПЛ чёрно-белые набрали лишь одно очко, сыграв вничью и шесть раз уступив.

ЦСКА набрал три очка и догнал екатеринбургский "Урал" во главе таблицы группы D. У "Торпедо" и "Сочи" пока нет ни одного балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.