В Британии испугались военного альянса Китая и РФ из-за учений "Восток-2022"
Журналисты Daily Express увидели в учениях "Восток-2022" ответ Москвы и Пекина Западу
Журналисты Daily Express считают, что предстоящие учения "Восток-2022" являются демонстрацией тесного военного сотрудничества России и Китая и ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.
"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов", — отмечается в публикации.
Автор материала считают, что для Москвы визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и поставки оружия на Украину являются "попытками Америки разжечь глобальную нестабильность". Обозреватель подчеркнул, что объявленные учения вызвали опасения, что КНР и РФ могут создать официальный военный альянс.
Ранее Лайф рассказывал, что на Западе сочли вызовом совместные военные учения России и Китая. Учения пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примут более 50 тысяч человек.
ТАСС / Юрий Смитюк