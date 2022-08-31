В Британии испугались военного альянса Китая и РФ из-за учений "Восток-2022"

Журналисты Daily Express считают, что предстоящие учения "Восток-2022" являются демонстрацией тесного военного сотрудничества России и Китая и ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов", — отмечается в публикации.

Автор материала считают, что для Москвы визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и поставки оружия на Украину являются "попытками Америки разжечь глобальную нестабильность". Обозреватель подчеркнул, что объявленные учения вызвали опасения, что КНР и РФ могут создать официальный военный альянс.