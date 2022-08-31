Высокопоставленных чиновников ФРГ заподозрили в работе на Россию
Die Zeit: Два крупных немецких чиновника могли работать на Россию
Двух высокопоставленных чиновников из Министерства по делам экономики и защиты климата Германии заподозрили в работе на Россию. Как сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники, их делом сейчас занимается Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ.
По информации издания, в ходе плановой проверки документов по газопроводу "Северный поток – 2", в частности по заполнению хранилищ и отчёта о безопасности снабжения топливом Германии, всплыл ряд интересных моментов. Так, доверенные лица немецкого вице-канцлера, министра экономики Робера Хабека выяснили, что материалы "отражают российскую точку" зрения, а аргументы часто не соответствуют официальной линии кабмина. Более того, это касалось решения о невозможности запуска "Северного потока – 2", указала газета.
Специалисты обратились в спецслужбу с требованием проверить сотрудников, вызывающих вопросы. После мониторинга выяснилось, что один из них долгое время обучался в России, но конкретных доказательств шпионажа так и не нашли.
"Полноценного расследования, включая наблюдение, прослушивание телефонных разговоров и чтение электронных писем, судя по всему, не было", — пишет издание.
По мнению журналистов, дело может обернуться политическим скандалом против самого министра, так как именно его люди привлекли спецслужбы. Само Министерство экономики отказалось от комментариев.
Ранее Лайф рассказывал, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что если бы страна согласилась сейчас на запуск газопровода "Северный поток – 2", то это означало бы, что для Берлина наступил политический провал. Он высказал мнение, что Германия после запуска проекта растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому руководству.
Unsplash