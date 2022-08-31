Высокопоставленных чиновников ФРГ заподозрили в работе на Россию

Двух высокопоставленных чиновников из Министерства по делам экономики и защиты климата Германии заподозрили в работе на Россию. Как сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники, их делом сейчас занимается Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ.

По информации издания, в ходе плановой проверки документов по газопроводу "Северный поток – 2", в частности по заполнению хранилищ и отчёта о безопасности снабжения топливом Германии, всплыл ряд интересных моментов. Так, доверенные лица немецкого вице-канцлера, министра экономики Робера Хабека выяснили, что материалы "отражают российскую точку" зрения, а аргументы часто не соответствуют официальной линии кабмина. Более того, это касалось решения о невозможности запуска "Северного потока – 2", указала газета.

Специалисты обратились в спецслужбу с требованием проверить сотрудников, вызывающих вопросы. После мониторинга выяснилось, что один из них долгое время обучался в России, но конкретных доказательств шпионажа так и не нашли.

"Полноценного расследования, включая наблюдение, прослушивание телефонных разговоров и чтение электронных писем, судя по всему, не было", — пишет издание.

По мнению журналистов, дело может обернуться политическим скандалом против самого министра, так как именно его люди привлекли спецслужбы. Само Министерство экономики отказалось от комментариев.