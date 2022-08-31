Глава МИД ЛНР: Место республики на мировой арене было, есть и всегда будет

Место Луганской Народной Республики на мировой арене было, есть и всегда будет. Об этом на просветительском марафоне "Знание" рассказал министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"Место Луганской Народной Республики на мировой арене было, есть и всегда будет. Давайте исходить из того, что ЛНР — это не только наша с вами декларация о создании государства. Это люди, которые здесь живут, это предприятия, бизнес, который на каком-то этапе вести было почти невозможно, это масса наших сторонников, которые были таковыми независимо от всех событий", — сказал он.

Дейнего отметил, что в момент, когда начиналась республика, всё было предельно сложно, но люди на референдуме 2014 года всё же приняли решение, что необходимо идти по своему собственному пути. При этом он подчеркнул, что Россия единственная отнеслась с пониманием к решению региона, когда реакция мирового сообщества оказалась негативной. Также глава МИД назвал начало СВО подтверждением правильности решения ЛНР.

"Это один из самых главных моментов в понимании, что мы идём правильным путём, имеем поддержку и, безусловно, достигнем необходимого результата", — заключил Дейнего.