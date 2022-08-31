Путин поручил Новаку проработать вопрос социальной газификации населения

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку вместе с регионами проработать возможность дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации.

При этом Новак на совещании с правительством рассказал о причинах, которые затормаживают темпы газификации населения. Президент согласился с ним, отметив, что стоимость оборудования, работы внутри участка и дома, а также монтаж действительно сдерживают этот процесс.

При этом Путин напомнил, что средний размер выплат ряду категорий граждан, куда входят ветераны и инвалиды, в регионах составляет 70–80 тысяч рублей, в то время как средняя цена за оборудование — 75 тысяч рублей, а работы по установке газовой трубы на участке — 45–50 тысяч рублей. В этих условиях, отметил глава государства, стоимость становится неподъёмной.

"Работа действительно налажена, она развёрнута, и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем, всё-таки большое количество домовладений подключается к газу и это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работу продолжить", — сказал глава государства.