Путин поручил Новаку проработать вопрос социальной газификации населения
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку вместе с регионами проработать возможность дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации.
При этом Новак на совещании с правительством рассказал о причинах, которые затормаживают темпы газификации населения. Президент согласился с ним, отметив, что стоимость оборудования, работы внутри участка и дома, а также монтаж действительно сдерживают этот процесс.
При этом Путин напомнил, что средний размер выплат ряду категорий граждан, куда входят ветераны и инвалиды, в регионах составляет 70–80 тысяч рублей, в то время как средняя цена за оборудование — 75 тысяч рублей, а работы по установке газовой трубы на участке — 45–50 тысяч рублей. В этих условиях, отметил глава государства, стоимость становится неподъёмной.
"Работа действительно налажена, она развёрнута, и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем, всё-таки большое количество домовладений подключается к газу и это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работу продолжить", — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить через "Госуслуги". Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно является частью плана мероприятий по воплощению программы социальной газификации.
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ТАСС / Михаил Климентьев