В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае школьника нельзя лишать смартфона

Если смартфон необходим ребёнку по медпоказаниям, то в школе не вправе запрещать ему использование этого устройства. Такие разъяснения по правилам СанПиН дал Роспотребнадзор.

"Отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается", — объясняет ведомство в телеграм-канале.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что требования по ограничению использования мобильных телефонов учениками связаны с возможным нанесением вреда здоровью. Так, к примеру, маленький экран на телефоне может негативно отразиться на зрении ребёнка, в отдельных случаях даже на осанке.