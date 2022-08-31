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31 августа, 18:29

В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае школьника нельзя лишать смартфона

Роспотребнадзор: Школьников нельзя лишать смартфонов, если они нужны по медпоказаниям

Если смартфон необходим ребёнку по медпоказаниям, то в школе не вправе запрещать ему использование этого устройства. Такие разъяснения по правилам СанПиН дал Роспотребнадзор.

"Отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается", — объясняет ведомство в телеграм-канале.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что требования по ограничению использования мобильных телефонов учениками связаны с возможным нанесением вреда здоровью. Так, к примеру, маленький экран на телефоне может негативно отразиться на зрении ребёнка, в отдельных случаях даже на осанке.

Названы неожиданные плюсы запрета телефонов в школах

Названы неожиданные плюсы запрета телефонов в школах

Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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