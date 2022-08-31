Один человек скончался из-за неизвестного вируса в больнице Аргентины
Шесть человек в провинции Тукуман в Аргентине заразились острой пневмонией неизвестного происхождения, один из них скончался. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.
Состояние заболевших оценивается как тяжёлое: четверо находятся в реанимации, а один — на домашнем карантине. Анализы на заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций дали отрицательный результат.
Министерство здравоохранения провинции призвало не поддаваться панике. По словам представителей ведомства, ситуация находится под контролем.
Ковид два в одном: Насколько опасен "русский дельтакрон" и можно ли ожидать появления смертоносного "супергибрида"
Ранее Лайф рассказывал, что в Китае в провинциях Шаньдун и Хэнань был выявлен новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Учёные дали ему название LayV ("Ланъе"). Новым типом инфекции заразилось уже 35 жителей, однако случаев смертельного исхода или тяжёлого течения болезни установлено не было.
Unsplash