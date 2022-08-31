Один человек скончался из-за неизвестного вируса в больнице Аргентины

Шесть человек в провинции Тукуман в Аргентине заразились острой пневмонией неизвестного происхождения, один из них скончался. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Состояние заболевших оценивается как тяжёлое: четверо находятся в реанимации, а один — на домашнем карантине. Анализы на заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций дали отрицательный результат.

Министерство здравоохранения провинции призвало не поддаваться панике. По словам представителей ведомства, ситуация находится под контролем.