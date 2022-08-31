В Бундесвере заявили о потенциале и "огромных запасах" вооружений ВС РФ
Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России
Не стоит недооценивать потенциал Российской армии, которая обладает запасами вооружений. Об этом заявил генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Эберхард Цорн в беседе с Reuters.
"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — подчеркнул он.
Цорн обратил внимание на то, что большая часть российского флота не была развёрнута на Украине, а ВВС России обладают большим потенциалом и представляют угрозу для Североатлантического альянса. Кроме того, он заявил об "огромных запасах" вооружений, которые есть у российской армии.
Ранее Лайф сообщал, что ВКС России уничтожили около 90 украинских солдат в ДНР. Также огневой удар был нанесён по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Карловка. В результате уничтожены более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники.
ТАСС / Юрий Смитюк