В Бундесвере заявили о потенциале и "огромных запасах" вооружений ВС РФ

Не стоит недооценивать потенциал Российской армии, которая обладает запасами вооружений. Об этом заявил генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Эберхард Цорн в беседе с Reuters.

"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — подчеркнул он.

Цорн обратил внимание на то, что большая часть российского флота не была развёрнута на Украине, а ВВС России обладают большим потенциалом и представляют угрозу для Североатлантического альянса. Кроме того, он заявил об "огромных запасах" вооружений, которые есть у российской армии.