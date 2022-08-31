Арестован водитель Lexus, который протащил по дороге инспектора, зажав руку стеклом
В Москве арестовали водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" по Москве инспектора ГИБДД, зажав его руку стеклом авто, об этом заявили в пресс-службе Пресненского суда. Мужчина пробудет под стражей до 30 октября.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Сергея Татевосяна", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.
Инцидент произошёл 29 августа в центре столицы. Инспекторы ГИБДД притормозили авто с левыми госномерами, но владелец машины отказался предъявлять документы, а затем, зажав руку полицейского стеклом, рванул с места. В отношении задержанного водителя было составлено шесть административных протоколов и возбуждено уголовное дело.
Telegram / SHOT