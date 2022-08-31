Арестован водитель Lexus, который протащил по дороге инспектора, зажав руку стеклом

В Москве арестовали водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" по Москве инспектора ГИБДД, зажав его руку стеклом авто, об этом заявили в пресс-службе Пресненского суда. Мужчина пробудет под стражей до 30 октября.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Сергея Татевосяна", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.