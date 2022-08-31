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31 августа, 18:52

Арестован водитель Lexus, который протащил по дороге инспектора, зажав руку стеклом

В Москве арестовали водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" по Москве инспектора ГИБДД, зажав его руку стеклом авто, об этом заявили в пресс-службе Пресненского суда. Мужчина пробудет под стражей до 30 октября.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Сергея Татевосяна", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.

Момент, как лихач на Lexus с левыми номерами протащил по дороге инспектора, попал на видео

Момент, как лихач на Lexus с левыми номерами протащил по дороге инспектора, попал на видео

Инцидент произошёл 29 августа в центре столицы. Инспекторы ГИБДД притормозили авто с левыми госномерами, но владелец машины отказался предъявлять документы, а затем, зажав руку полицейского стеклом, рванул с места. В отношении задержанного водителя было составлено шесть административных протоколов и возбуждено уголовное дело.

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Telegram / SHOT

Ирина Фальке

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