В МИД Китая одной фотографией показали масштаб военных амбиций США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в "Твиттере" диаграмму, которая наглядно показывает, сколько тратят США на оборону по сравнению с другими государствами.

Соотношение военных бюджетов разных стран. Фото © Twitter / @zlj517

"США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые", — написал дипломат в своей публикации.

Согласно этой таблице, годовой оборонный бюджет Соединённых Штатов за 2021 год составил около 800 миллиардов долларов. Тогда как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.