В МИД Китая одной фотографией показали масштаб военных амбиций США
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил о размере военных расходов США
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в "Твиттере" диаграмму, которая наглядно показывает, сколько тратят США на оборону по сравнению с другими государствами.
Соотношение военных бюджетов разных стран. Фото © Twitter / @zlj517
"США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые", — написал дипломат в своей публикации.
Согласно этой таблице, годовой оборонный бюджет Соединённых Штатов за 2021 год составил около 800 миллиардов долларов. Тогда как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.
Как рассказывал Лайф, ранее Китай отреагировал на сообщения о новых планах США вооружить Тайвань. Как отметил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, такие действия грубо нарушают принцип "одного Китая" и поощряют сепаратистские силы Тайваня.
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